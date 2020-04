Tuto : apprendre à méditer en 3 étapes

Les conseils d’un enseignant de méditation pour mieux vivre le confinement

Stéphane Faure, enseignant de méditation, vous donne les clés pour vous détacher de vos émotions et être plus serein en période de Covid-19.

Revenir dans l’instant présent

La première chose que je vous suggère de faire pour méditer, c’est de véritablement prêter attention au fait que notre mental passe son temps à aller vers le futur et vers le passé. On va faire des anticipations, la plupart du temps négatives, sur ce qui peut se passer dans le futur. Et on va ressasser. Cela va générer un sentiment d’impuissance.

Pour limiter l’impact de ce genre de pensées débordantes, la capacité d’une personne de revenir dans l’instant présent est prépondérante. Pour cela, il existe une méthode toute simple : adoptez une posture dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous pouvez vous sentir dans une forme de totalité. Généralement une posture assise.

Vous pouvez être assis sur une chaise, voire vous allonger. Et tentez de prendre conscience de votre souffle. Essayez de voir si, quand vous prenez conscience de ce souffle, vous vous sentez inspirer. Cette inspiration est-elle libre ou elle entravée ? Comment vous la sentez ? Quand vous expirez, pareil. Vous pouvez fermer les yeux.

L’essentiel est simplement d’être là, dans la respiration. Les pensées ne vont pas manquer de venir, c’est pas grave. Quand vous en prenez conscience, vous savez que vous respirez. Il s’agit juste de ramener l’attention sur le souffle. Encore et encore. Quand vous sentez une tension, reposez-vous. Vous pouvez regarder à droite, à gauche, bouger un peu le corps.

Être parfaitement à ce qu’on fait

Nouvelle étape : mettre en place des mouvements en conscience. Ce qu’on appelle mouvements en conscience, c’est arriver à être parfaitement conscient de ce qu’on fait, au moment où on le fait. Ça peut être des tâches très ordinaires, très simples, où on décide simplement de s’absorber dans ce qu’on fait.

Si, par exemple, on coupe des légumes quand on fait la cuisine, on peut avoir la tentation d’écouter de la musique de mettre des écouteurs, ou de téléphoner à des amis. Pourquoi pas passer 3 à 5 minutes à simplement poser une assiette si vous posez une assiette, à poser un couvert quand vous posez un couvert, à couper un légume quand vous coupez un légume, vous coupez un légume ? Cela va vous permettre de vous rassembler et éviter que votre esprit ne se disperse, ce qui génère une agitation mentale.

Accueillir ses émotions

Un troisième point qui va attirer notre attention, c’est la manière dont on va aborder nos émotions. On peut avoir toutes sortes d’émotions en ce moment : la peur, l’inquiétude, l’agacement, la colère… Pour certains d’entre nous, être confiné en famille ou en couple peut être très difficile. Beaucoup d’émotions perturbatrices peuvent arriver. La méditation de pleine conscience permet d’apaiser le mental.

Un peu comme la corde d’une guitare, on va voir si avec notre corps, on peut simplement être là, sensible à ce qui se passe en nous. Progressivement, prenez conscience de votre souffle. Laissez la tension se poser dans le souffle. Une fois que vous vous êtes donné ces quelques instants, prenez conscience des ponts de contact avec le sol.

La méditation, c’est permettre à n’importe quelle émotion de venir. Un peu comme si vous lui faisiez place. Et d’être accueillie dans cet espace du corps, comme si vous rentriez dans une forme de dialogue très simple et directe avec cette émotion. Donnez-vous la possibilité de vivre, de ressentir cette émotion sans vous identifier. Comme si vous étiez connecté à d’autres personnes. D’autres personnes vivent ces émotions. Le danger serait de vouloir contrôler toutes ses émotions. Vouloir les faire partir, ou, au contraire, les suivre.

On peut se dire on est tous dépendants des autres : je peux attraper le Covid-19. Mais on peut aussi le sentir de façon plus positive et se sentir relié aux êtres vivants autour de nous. Et ouvrir un peu le champ de notre attention. Voilà quelques étapes qui vont vous permettre, je l’espère, de mieux vivre cette situation que nous traversons, et pourquoi pas de révéler des qualités insoupçonnés.