Tuto : Comment faire une boule de graisse pour oiseaux. 🐦🐤

Comment faire une boule pour oiseaux ? L'hiver, c'est une période très difficile pour les oiseaux Pia pour la Protection des Oiseaux mais on peut les aider, en fabriquant nous-mêmes des boules de graisse. Graines de tournesol 2 cuillères à soupe. Mélange orge, avoine, ble et mais concassé Mélange orge, avone, Raisins secs non-salée Graisse vegetale Frotter pour ramollir légèrement. Ajouter 6 cuillères à soupe. Bien mélanger jusqu'à former une boule. Mettre au frigo pendant quelques minutes pour solidifier le tout. C'est prêt ! On peut la placer dans un jardin, dans un arbre ou sinon en ville, sur un balcon ou une fenêtre. On peut l'accompagner d'un point d'eau pour hydrater les oiseaux en hiver. L'hiver, c'est vraiment la saison la plus difficile pour les oiseaux parce qu'ils ont du mal à trouver leur nourriture. La nourriture, c'est ce qui leur permet de lutter contre les basses températures. En effet, le sol est gelé, il peut y avoir de la neige, donc ils ont du mal à trouver les insectes, les fruits pour se nourrir. les graines ou La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) recommande de nourrir les oiseaux uniquement durant l'hiver, jusqu'à fin mars. donc de mi-novembre Pendant cette période, il est vraiment important de ne jamais arrêter de nourrir les oiseaux quand on a commencé, ça peut les perturber et du coup, ça peut porter atteinte à leur survie. Tandis qu'au printemps, quand les beaux jours arrivent, on peut commencer à diminuer progressivement l'apport en nourriture jusqu'à stopper définitivement. Pour l'installer, déposer la boule dans une assiette ou fabriquer facilement Ficelle et fixer la ficelle. Creuser un petit trou C'est vraiment les mésanges qui vont monter sur la boule de graisse quand elle sera en hauteur. Si vous la déposez au sol, dans un espace dégagé, ce qui va permettre aux oiseaux de voir les prédateurs arriver et d'éviter le danger. Là, c'est plutôt les merles, les étourneaux ou des oiseaux… des grives qui vont plutôt se nourrir à terre. Si vous disposez la boule de graisse sur une mangeoire, c'est aussi possible, donc il y aura plus d'espèces qui vont y avoir accès : on peut avoir des verdiers, des pinsons, des chardonnerets… Chaque espèce d'oiseaux possède des besoins spécifiques, c'est pour ça qu'on peut utiliser des mélanges au plus grand nombre d'espèces. de graines qui vont être adaptés Voici quelques erreurs à éviter… Déjà, au niveau de l'alimentation, éviter tout ce qui est aliments salés, pain, biscotte Il faut faire attention aux filets autour des graines, ce n'est pas préconisé parce que ça peut être dangereux pour les oiseaux. Donc il est important de nettoyer régulièrement les zones de nourrissage et leurs alentours parce que ça évite, en fait, la transmission des maladies entre les différents oiseaux. L'avantage de faire ses propres boules de graisse c'est déjà qu'au niveau économique c'est très intéressant. Et en plus de ça, on contrôle totalement ce qu'on met dedans. Donc là, on a utilisé par exemple, de la graisse végétale, que l'on préfère à la graisse animale, le mélange de graines, qui est non-salée et après, on sait d'où elles proviennent. Et puis aussi, ça peut être un plaisir de pouvoir observer les oiseaux venir se nourrir en hiver et observer leur comportement. .nature