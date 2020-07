Tuto : se lancer dans la randonnée

Tuto : bien préparer sa randonnée

Les conseils d’Adrien Ailhaud, chef de projet expériences pour Chilowé.

De plus en plus de Français sont séduits par la randonnée. Seulement, nombre d’entre eux n’ont aucune expérience en la matière… Adrien Ailhaud, chef de projet expériences pour Chilowé, livre quelques tips pour les néophytes.

Les accessoires

Pour partir en randonnée, que ce soit à la mi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours, il est bon d'avoir les indispensables : un bon sac à dos, une bonne paire de chaussures, montantes si possible, avec les chaussettes associées, une bonne gourde remplie d'eau.

Pour des raisons de sécurité, il est également bon d'avoir une couverture de survie, ainsi qu'une lampe frontale, un couteau et un téléphone bien chargé pour appeler les secours. Et, en cas de fortes chaleurs, avoir le couple casquette-lunettes de soleil, et une crème solaire. En cas de petite fraîcheur, en cas de pluie, de vent, un petit coupe-vent ou à la fin d'une journée où l'on a bien transpiré.

L’itinéraire

Il est important de bien regarder la météo et de bien planifier son itinéraire. On peut regarder sur un site comme Chilowé, sur les sites des offices du tourisme, ou sur le site de la Férération française de randonnée. Là, je regarde sur une application GPS sur laquelle le tracé est référencé. On peut aussi regarder sur une bonne carte classique. Et tout le monde a une boussole sur son téléphone !

Par ailleurs, certains sentiers sont indiqués, donc il n'y a aucun problème. Il y a le marquage typique des GR, le marquage blanc sur le dessus et rouge sur le dessous. On trouve aussi des marquages jaunes, ceux des petites randonnées, et des marquages jaune et rouge, ceux des grandes randonnées. Il faut faire attention, ces marquages ne correspondent pas nécessairement à la difficulté.

Il faut surtout regarder le kilométrage, ainsi que le dénivelé, positif et négatif, et bien adapter cela en fonction de son niveau. Personnellement, je considère qu'à partir de 10-15 km et un dénivelé positif supérieur à 1.000 m, on commence à être sur une randonnée bien engagée.

Quand on arrive à une intersection, on a le marquage en forme de flèche qui indique qu'il faudra prendre à gauche. Ces marquages sont très présents à de nombreux carrefours et en général, quand on s'est trompé, il y a très souvent des marquages en croix qui respectent le code couleur du sentier et qui indiquent quand on s'est trompé de chemin.

La pratique

N’attendez pas d'avoir soif pour boire ! Essayez de boire au minimum une fois par heure et prenez une quantité adaptée. Je recommande de prendre en moyenne 1L d'eau par personne. Il faut savoir que c'est une moyenne très, très basse. On peut sûrement prendre 1,5L, voire 2L par personne si la capacité du sac le permet et si vous êtes prêts à les porter.

Important en randonnée également : bien penser à marcher à son rythme, ne pas trop se fatiguer. Quand on a des passages avec du dénivelé, mettez-vous sur la pointe des pieds. Ça soulagera les mollets et ça permettra de moins glisser. En descente, il ne faut pas avoir peur de bien garder les pieds parallèles à la pente. Ne surtout pas se mettre sur le côté, on garde les pieds parallèles, on baisse un peu le centre de gravité. Quand on a des chaussures adaptées, aucun moyen de glisser.

En cas de problème, il faut bien penser à appeler les numéros d'urgence. Le numéro d'urgence européen, c’est le 112. Si vous n'avez pas de réseau, se mettre à un endroit visible, utiliser la lampe frontale pour qu'on vous repère et penser, avant votre randonnée, à prévenir vos proches de votre itinéraire et de votre heure de retour pour que les gens puissent s'inquiéter s'ils n'ont pas de nouvelles après un certain moment.