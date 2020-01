Tuto : se raser zéro déchet

Chaque année, dans le monde, des centaines de milliers de tonnes de déchets sont produits à cause du rasage. Pourtant, il existe des solutions zéro déchet. Maël, bénévole à la La Maison du Zéro Déchet , donne ses astuces.

Choisir son rasoir

Les rasoirs jetables sont faits principalement de plastique. Ce plastique n'est quasiment jamais recyclé, on en jette des quantités énormes pendant une année. Pourtant, il existe une alternative assez simple : passer par un rasoir en métal, que l'on appelle un rasoir de sûreté. Il est incassable et a une durée de vie infinie. Contrairement aux rasoirs jetables, le rasoir en métal est fait d'une seule matière dont on peut changer une toute petite partie, la lame, qui est recyclable en benne métal, en déchèterie.

Les rasoirs jetables sont hyper compliqués à nettoyer, alors qu’ici, toutes les parties sont démontables, donc lavables. Le rasoir de sûreté est plus cher à l’achat, mais d'une part, on peut le trouver d’occasion, et d'autre part, c'est un investissement qui permet de faire des économies.

Remplacer la crème à raser

Avec de la mousse à raser industrielle, on produit un nouveau déchet, avec le contenant, alors qu'on pourrait très facilement s'en passer. Une des premières solutions zéro déchet, c'est de faire sa crème à raser soi-même. Par exemple, j'en ai fait une avec du beurre de karité, de l'huile d'olive et de l'huile de coco. Mais la solution zéro déchet que je préfère, c'est passer par le savon. Là, on a deux options : le savon classique - de préférence saponifié à froid parce que c'est meilleur pour la peau - ou le pain de rasage acheté sans emballage. On peut les faire mousser à la main, mais c'est quand même plus pratique avec un blaireau.

Changer d'après-rasage

Si vous utilisez de l’après-rasage, vous pouvez très facilement le remplacer par l'huile végétale de votre choix en fonction de vos goûts. Cela va vous permettre d'hydrater votre peau. Moi, par exemple, j'ai choisi de l'huile d'amande douce achetée en vrac.