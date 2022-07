Un jour avec Adé, l'ex chanteuse de Thérapie Taxi

“C'est la ville où ils mettent le plus en avant la musique”

Après un album double disque de platine et un disque d'or avec Thérapie Taxi, Adé se lance désormais en solo. Brut l'a suivie à Nashville, dans les coulisses de la conception de son premier album. "On est à Nashville avec des supers musiciens d'ici. C'est un peu la plaque tournante de la country. C'est la ville où ils mettent le plus en avant la musique. C'est la dernière pierre musicale qu'on ajoute à mon disque." Pour son album, la jeune chanteuse a décidé de s'orienter vers un style country.

"J'ai toujours eu envie d'aller vers ces musiques-là, de voir comment je peux me les approprier. Ça m'aurait vachement dérangé de sortir un projet où il y a des sonorités un peu country et dire que je ne suis jamais allée !" J'aurais trouvé ça un peu… limite". La décision de quitter le groupe Thérapie Taxi pour se lancer seule, Adé l'a prise lors du confinement. "Il y a eu la feuille blanche en fait. Voilà… Le groupe s'est arrêté, et c'était… C'était pendant le premier confinement. Je suis allée chez mes parents, et je n'avais que ma guitare."