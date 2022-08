Un jour avec le rappeur TK à Marseille

“Je vous présente la plus belle ville de France. Marseille…”

"Je vous présente la plus belle ville de France. Marseille… Ça fait que je suis TK, dans mes codes, ma manière d'être, de m'habiller, de bouger, de parler, dans mon mindset, dans vraiment tout." TK vient du centre-ville de Marseille, du 13002. Repéré par Jul, le rappeur ne s'affiche que masqué. "J'aime trop ma vie d'avant. J'aime trop ma petite vie, être tranquille, avec des potes. Je suis rodé par le masque. Par contre, il y a d'autres inconvénients. C'est le malaise, souvent, tu vois ? Je vais arriver dans des endroits mais tout le monde ne capte pas le truc. Des fois, limite, je suis ridicule. Les gens disent : "Wesh, il fait la star, ou il fait quoi, ou il veut quoi ?" explique le rappeur marseillais.

"Tous les snaps que je fais, tous les trucs que je partage, tout ce que j'essaie de mettre et de montrer sur les réseaux, ça se fait spontanément et naturellement. Il n'y a pas de trucs strat' spécialement. S'il y a des jours où j'ai pas envie de snapper ou que je ne suis pas dans un mood et bien je ne le ferai pas. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui suivent et qui donnent la force. Être ravis, contents, surpris de me rencontrer, de me voir" précise TK. Suivez le musicien dans les rues de Marseille et rencontrez Big Y, son avocat, et Raouf, son manager.