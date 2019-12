Un projet pour démythifier l'image des requins

Un projet pour démythifier les requins

Quatre amis ont décidé de partir à l'aventure pendant 8 mois dans le but de démystifier l'image des requins. C'est le projet "Lords of The Ocean".

Alerter la population sur les menaces qui pèsent sur les requins et démystifier leur image négative. C'est l'initiative de 4 jeunes Français passionnés de plongée, d'océanographie et de réalisation vidéo. Ils ont nommé leur projet "Lords of The Ocean". Ils expliquent : *"On est parti dans le but de faire une web série accessible à tout le monde dans laquelle on montre à quoi ça ressemble vraiment une interaction entre un être humain et un requin." *

Ce projet qui vise à améliorer les connaissances sur les requins et a brisé leur mauvaise image sera réalisé au cours d'un long voyage en voilier de 8 mois reliant Brest à Guadalupe Island. Le voilier de "Lords of The Ocean" parcourra 21000 km et traversera les eaux de 10 pays différents. Les saisons de présence des 5 espèces de requins concernés par le projet et la météo joueront un rôle clé dans la détermination du parcours de l'initiative "Lords of The Ocean".

Actuellement, sur les 440 espèces de requins qui existent, un tiers est menacé d'extinction. Les 4 membres de "Lords of The Ocean" alertent sur la nécessité de mettre en oeuvre des initiatives pour protéger les requins au plus vite : "Les requins, comme grand prédateur, sont au sommet de la chaine alimentaire et ils sont vraiment nécessaires à la survie des océans. Du coup il est grand temps de commencer à les protéger efficacement."