Un robot conçu pour filmer l'un des animaux les plus rapides sur terre

Capable de dépasser les 100 km/h, c'est l'un des animaux les plus rapides sur Terre. Et l'un des plus difficiles à filmer. Ce robot muni d'une caméra a été conçu pour le suivre au plus près. Un documentaire France 2 diffusé le samedi 2 mars à 21h.