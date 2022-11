Une religieuse catholique raconte son quotidien

“Quand je me fais draguer, je demande des excuses”

La question qu'on lui pose le plus souvent c'est "ça va le célibat ?". Et elle en a marre. Soeur Albertine est une jeune religieuse, entrée dans les ordres à 24 ans. Sur Tiktok, elle détaille son quotidien et sa croyance, à la compréhension du plus grand nombre. "Mon expérience spirituelle, ça a été de loin, ce qui a le plus marqué ma vie. En fait, ce n'est pas juste, tu rencontres un monsieur barbu et tu lui serres la main. Mais, c'est une découverte intérieure d'un visage dont je ne peux plus me passer aujourd'hui."

Une religieuse peut-être amoureuse?

Contrairement aux idées reçues, toutes les religieuses ne portent pas de voile. C'est le cas de Soeur Albertine. "Alors, ce n'est pas le voile qui fait la religieuse. Il y a plein de religieuses qui n'ont pas de voile. C'est juste qu'on les repère moins. Chaque communauté à des particularités. Et son habit colle à ses particularités. Et donc, la communauté du Chemin-Neuf, une des ses spécificités, c'est la proximité. Donc, on a choisi un habit à la fois qui se reconnaît et en même temps qui n'impressionne pas."

Les religieuses font voeux de célibat, elles ne peuvent donc pas être en couple. Mais cela ne les empêche pas de tomber amoureuses. "Il ne faut pas croire que l'engagement, il y a un genre de cape invisible contre les attirances… Non, ça reste là. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut s'attendre, et en même temps faire gaffe." Elle s'est même déjà faite draguer. "Il y a deux situations, je dirais. Soit c'est en présentiel, comme on dit maintenant. Et dans ce cas-là, c'est possible que la personne n'ait pas compris que je sois religieuse. Je lui dis gentiment mais clairement qu'il peut abandonner ses plans. Par contre, si c'est sur les réseaux, là ce n'est pas possible qu'il n'ait pas compris que j'étais religieuse et, en général, je demande des excuses."

“J’ai pas un gros salaire”

"Alors, le vœu de pauvreté, il peut choquer un peu en disant : 'mais pourquoi on choisit quelque chose que plein de personnes n'ont pas choisi et qui fait souffrir ?' C'est surtout pour être proche des gens, justement. Avoir une vie simple qui permet d'être accessible et proche de ce que tout le monde vit", ajoute Soeur Albertine. "Je ne gagne pas d'argent, je demande à la communauté, au début du mois, le montant dont j'aurais besoin pour le mois. Mais, j'ai pas un gros salaire."

Est-ce que les religieuses trouvent leurs vies difficiles? "Ça dépend de toutes les Bonnes Soeurs… Moi, je peux répondre à titre personnel. Je dirais que c'est la dépendance. J'ai un caractère quand même assez indépendant donc ouais, demander si une voiture est disponible… Ça me soule", conclut Soeur Albertine.