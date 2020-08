Une vie : Christopher Nolan

Christopher Nolan, cinéaste de génie

Son nouveau film, « Tenet », dont la sortie a été décalée à cause du Covid-19, doit sortir le 12 août 2020.

Ses films ont rapporté plus de 4 milliards de dollars de recettes. Il réalise des blockbusters dans lesquels il distord la notion de temps linéaire. Il refuse de tourner en numérique ou en 3D. C’est Christopher Nolan.

Christopher Nolan naît à Londres le 30 juillet 1970. À 7 ans, après avoir vu Star Wars et 2001, L’Odyssée de l’espace, il réalise ses premiers films avec la caméra Super 8 de son père. Durant ses études de littérature anglaise, il rencontre Emma Thomas, qui deviendra son épouse et avec qui il fondera une société de production.

La célèbre trilogie des Batman

À 28 ans, il réalise son premier film : Following, le suiveur, pour un budget de 6.000 livres, qu’il puise sur ses économies. Deux ans plus tard, son second film, Memento, qu’il a coécrit avec son frère, est nommé à l’Oscar et au Golden Globe du Meilleur scénario original. En 2005, sa carrière connaît un tournant lorsque Warner lui confie la réalisation du reboot des aventures du super-héros de Gotham City : Batman Begins.

La suite, The Dark Knight, le Chevalier noir, sortie en 2008, rapporte un milliard de dollars de recettes dans le monde. À 40 ans, avec Inception, il rebat les cartes du blockbuster et brouille les frontières entre rêves et réalité. Tourné dans six pays pour un budget de 160 millions de dollars, il devient l’un des films les plus commentés de l’année 2010. En 2012, il conclut sa trilogie avec The Dark Knight Rises.

Le succès d’« Interstellar »

En 2014, avec Interstellar, il envoie ses personnages explorer l’espace et le temps pour trouver une nouvelle planète habitable. À 44 ans, il entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année du magazine Time. À 47 ans, avec Dunkerque, il revisite l’histoire française et le débarquement de 1940, tout en rendant hommage à son grand-père.

À 49 ans, il est fait Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique. En mars 2020, en pleine épidémie de Covid-19, il est l’un des rares à affirmer son soutien aux salles obscures contraintes de fermer leurs portes et aux 150.000 personnes qui y travaillent et demande au gouvernement américain d’agir.

À l’été 2020, l’épidémie de Covid-19 bouleverse le calendrier des sorties de films, dont celle de Tenet. Le sujet de ce nouveau film de Christopher Nolan : un homme tente de sauver le monde et se retrouve dans une dimension où le temps s’inverse… On sait désormais qu’il sortira en France le 12 août 2020.