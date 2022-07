Une vie: François Hollande, le 24ème président de la République

Le premier Président de la Ve République à ne pas se représenter

François Hollande naît le 12 août 1954 à Rouen d'un père médecin et d'une mère assistante sociale. Dès 1979, il adhère au Parti socialiste. C'est le début d'un carrière politique où il sera notamment surnommé : "Flanby", "fraise des bois", ou encore "monsieur petites blagues". À 26 ans, il sort diplômé de l'ENA et rejoint la Cour des comptes. Dans sa promo de l'ENA : Michel Sapin, Dominique de Villepin, et Ségolène Royal, sa future compagne avec qui il aura 4 enfants. À 27 ans, il devient chargé de mission auprès de François Mitterrand à l'Élysée. 7 ans plus tard, en 1988, il est élu député pour la 1ère fois en Corrèze.

À 43 ans, il devient Premier secrétaire du PS et occupe cette fonction pendant 11 ans. À 57 ans, en 2012, il est élu 24ème président de la République. Pendant son mandat, la France légalise le mariage entre personnes du même sexe et doit faire face à plusieurs attentats terroristes. À 62 ans, il annonce ne pas être candidat à sa succession, une première dans la politique française. Aujourd'hui, l'ancien Président enchaîne les séances de dédicace de son dernier livre : « Les leçons du pouvoir ». Il n'exclut pas un retour en politique dans les mois ou années à venir.