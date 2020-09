Une vie : Nicki Minaj

Nicki Minaj, rappeuse déterminée

Elle est entrée dans l'histoire comme étant la rappeuse la plus riche, avec un patrimoine net dépassant les 100 millions de dollars : c’est Nicki Minaj.

Elle se bat pour l’émancipation des femmes et pour l'éducation des jeunes. Elle est connue pour ses nombreux alter ego : Chun Li, Roman Zolanski, Harajuku Barbie… C’est Onika Tanya Maraj, alias Nicki Minaj.

Repérée par le rappeur Lil' Wayne

Nicki Minaj naît en 1982 à Trinité-et-Tobago. Elle vit avec ses grands-parents jusqu'à l'âge de 5 ans, puis rejoint ses parents à New York. Son père est violent envers sa mère. « À partir de cet âge, j'ai juré qu'aucun homme ne me frapperait, ne m'insulterait, ni ne me traiterait comme ça », assure-t-elle. Elle fréquente le lycée LaGuardia à New York et veut devenir actrice. Elle commence à faire du rap à l'adolescence et utilise MySpace pour faire connaître sa musique. En 2009, elle est repérée par le rappeur Lil' Wayne et signe avec sa maison de disques, Young Money Entertainment.

Elle paie les frais de scolarité de 37 personnes parmi ses fans

Elle collabore avec Gucci Mane, Trina et Robin Thicke, mais c'est son apparition sur le titre Monster de Kanye West qui la propulse sur le devant de la scène . Son premier album mêle pop et hip-hop. Sur son deuxième album, elle développe son style éclectique, mêlant rap et dance-pop. À 34 ans, elle paie les frais de scolarité de 37 personnes parmi ses fans.

En 2016, son troisième album, The Pinkprint, est nommé pour le meilleur album de rap aux Grammy Awards. En 2019, elle choque ses fans en annonçant sa retraite. En mars 2020, Nicki Minaj entre dans l'histoire comme étant la rappeuse la plus riche, avec un patrimoine net dépassant les 100 millions de dollars. À 37 ans, elle fait une nouvelle annonce… L'arrivée de son premier enfant avec son mari, Kenneth Petty.