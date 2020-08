Une vie : Pop Smoke

Le destin tragique de Pop Smoke

Il était l'étoile montante du rap de Brooklyn, et à l'avant-garde de la scène américaine de la musique drill. Il a été tué à 20 ans à peine.

Pop Smoke naît en 1999, de parents jamaïcain et panaméen. Il grandit à Canarsie, un quartier résidentiel de Brooklyn. Dès son plus jeune âge, il apprécie la musique et joue de la batterie dans son église locale. Au collège, il est expulsé pour avoir apporté une arme à l'école.

La drill est un sous-genre du hip-hop, caractérisé par son rythme plus rapide

À 15 ans, il reçoit une bourse pour une école préparatoire de basket-ball à Philadelphie, mais doit abandonner la compétition après avoir découvert un souffle cardiaque et s'être retrouvé dans une altercation six mois plus tard.

En 2018, après avoir fréquenté des rappeurs, il commence à remixer des chansons pop sur la scène de musique drill de New York. La drill est un sous-genre du hip-hop, caractérisé par son rythme plus rapide. Elle naît à Chicago, avant de s'étendre au Royaume-Uni. Les paroles font fréquemment référence à la criminalité et à la brutalité policière.

Il se fait connaître par ses rythmes drill, sa voix grave et son charisme

En avril 2019, Pop Smoke sort son single à succès, "Welcome to the Party". C'est tout de suite un hit. Le titre est ensuite remixé avec Nicki Minaj et l'artiste grime britannique Skepta. La même année, il sort sa première mixtape, Meet the Who. Il se fait connaître par ses rythmes drill, sa voix grave et son charisme.

En octobre 2019, il joue le rôle d'un basketteur dans le premier film du chef Eddie Huang, intitulé Boogie. Le même mois, la police de New York exige qu'il soit retiré de la programmation du festival de hip-hop Rolling Loud en raison de « préoccupations de sécurité publique ».

En janvier 2020, il se rend à Paris pour assister à la Fashion Week, assis au premier rang des défilés de Virgil Abloh et de Louis Vuitton. Le 19 février 2020, Pop Smoke meurt après s'être fait tirer dessus.

Le 3 juillet 2020 est sorti son premier album, posthume, produit par 50 Cent

Steve Lurie Commandant de la police, relate l’événement : « À 4h55 ce matin, plusieurs unités du LAPD de Hollywood ont répondu à un appel. L'appel radio a été passé par quelqu'un de l'est du pays. Il a déclaré qu’un ami de son quartier était en train de se faire cambrioler par plusieurs suspects et que l'un d'entre eux était armé d'une arme de poing. »

Il poursuit : « Lorsque les policiers sont arrivés sur place, environ 6 minutes plus tard, ils ont découvert qu'une victime à l'intérieur de la maison avait été abattue. Ils ont appelé les pompiers qui sont arrivés et ont transporté cette victime à l'hôpital de Cedars-Sinaï, où sa mort a été prononcée quelques heures plus tard. »

Les fans et la communauté en ligne ont d'abord cru que sa mort était le résultat d'un vol qui avait mal tourné. Plus tôt dans la semaine, il avait publié une story sur Instagram avec des sacs de créateurs, sur lesquels l'on pouvait lire l'adresse complète de la maison. Le 3 juillet 2020 est sorti son premier album, posthume, produit par 50 Cent.