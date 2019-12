Une vie : Queen Latifah

Queen Latifah, portrait de “la première dame du hip-hop”

Dana Owens, naît en 1970 dans le New Jersey, d’une mère professeure et d’un père policier. Attirée par la musique, la jeune femme devient rapidement "la première dame du hip-hop". Sous le pseudonyme de Queen Latifah, elle défend la place des femmes noires dans la musique et le cinéma.

En 1989, Queen Latifah sort son premier album solo. Avec le titre "Ladies First", elle attaque violemment le machisme qui règne dans le milieu du hip-hop. Quelques années plus tard, Queen Latifah remporte un Grammy Award pour sa chanson “U.N.I.T.Y.”, qui dénonce le harcèlement de rue et les violences domestiques. La chanteuse confie avoir été inspirée de sa cousine qui était dans une relation violente avec son mari. “Si les femmes sur cette Terre étaient unies et ensemble, cette Terre serait un endroit complètement différent”, annonce-t-elle. À 36 ans, Queen Latifah est la première artiste de hip-hop à recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

"Il est important que les voix des femmes soient entendues dans le monde"

À 21 ans, Queen Latifah se lance dans le cinéma. Elle incarne son premier rôle dans "Jungle Fever" de Spike Lee. Dès lors, elle se bat pour la représentation des femmes noires à l’écran. Avec le film "Girls Trip", Dana Owens connaît un succès au box-office. Dans ce film, les 4 rôles principaux sont incarnés par des femmes noires. Par la suite, Queen Latifah crée le programme "The Queen Collective" afin d’aider les femmes racisées à produire et à réaliser des films. “J’espère qu’ils se disent que si je peux le faire, ils peuvent le faire aussi”, annonce-t-elle. Le 22 octobre 2019, l’université de Harvard a récompensé Queen Latifah pour sa contribution à l’histoire et à la culture noire.