"L'anorexie me bouffe" : le témoignage de Solène, 18 ans

"Ça me bouffe de l'intérieur comme de l'extérieur…" Depuis ses 13 ans, Solène se bat contre sa maladie : l'anorexie. Notre journaliste Juliette Deshormes lui a proposé de documenter son quotidien pour comprendre pourquoi et comment cette maladie peut avoir une telle emprise sur elle et sa famille.