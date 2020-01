ThisIsQuitting : éloigner les jeunes de la e-cigarette

Sur TikTok, on boycotte la cigarette électronique Juul

Le défi #ThisisQuitting, fait partie d'une plus grande campagne de lutte contre la e-cigarette. Au moins sept personnes seraient décédées à cause du vapotage en 2019 aux États-Unis.

Le nouveau défi des utilisateurs de TikTok : renoncer à la cigarette électronique Juul. Les initiateurs de la campagne espèrent encourager le plus de monde possible à en faire de même.

Pour une capsule, l’équivalent de 20 cigarettes en nicotine

Aux États-Unis, une capsule de Juul contient en nicotine l'équivalent de 20 cigarettes. De plus, les cigarettes Juul n'ont pas encore été examinées par la Food and Drug Administration, l’agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. La marque Juul est également critiquée pour son marketing qui vise principalement les jeunes. « Les élèves de sixième, cinquième et quatrième vapotent avec des Juuls. Je trouve ça dingue. C'est une manière d'introduire très très tôt l'abus de substances chez les enfants » réagit Katrina Russell, consommatrice de cigarettes électroniques.

Aucun plafond à la concentration de nicotine dans les e-liquides américains

Aux États-Unis, depuis août 2019, au moins sept personnes sont décédées de maladies liées au vapotage, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies. Aucun plafond ne limite la concentration de nicotine dans les e-liquides américains, contrairement aux pays de l’UE, où cette concentration ne doit pas dépasser les 2%. Les autorités européennes ont également veillé à ce que la publicité des e-cigarettes vise les personnes de plus de 30 ans. Le défi #ThisisQuitting (#J’arrête en français) sur TikTok fait partie d'une plus grande campagne de lutte contre le vapotage lancée par Truth Initiative, une association anti-tabac américaine. Pour le moment, les États-Unis ont repoussé à 21 ans l'âge légal autorisant à acheter des produits liés au tabac. Les capsules de nicotine les plus aromatisées ont également été interdites.