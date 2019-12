5 trucs à savoir sur le clitoris

Que faut-il savoir sur le clitoris ?

Camille Aumont Carnel, créatrice du compte Instagram "Je m’en bats le clito", raconte 5 choses à savoir sur le clitoris.

1. Le seul organe du plaisir

Le clitoris est le seul organe du corps humain qui est uniquement dédié au plaisir. Alors que le pénis possède 6000 terminaisons nerveuses, le clitoris, lui, en possède 8000. "Juste pour que vous ayez une petite idée, sur la pointe du doigt, il y a 3000 terminaisons nerveuses", précise Camille Aumont Carnel.

2. Des similarités avec le pénis

Un pénis est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 13 et 16 cm. Et un clitoris est également un organe qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 11 et 13 cm. Les deux organes ont un gland. Donc, en fait, c'est exactement la même chose.

3. Le mythe de l’orgasme vaginal

Le clitoris a une partie qui se trouve à l’extérieur du vagin et une partie interne qui englobe le vagin. Une croyance spécifie qu’il y aurait deux orgasmes féminins : un orgasme clitoridien et un orgasme vaginal. En réalité, c’est un mythe car tous les orgasmes sont clitoridiens. En revanche, la différenciation peut se faire car il y a l’orgasme clitoridien par stimulation externe, et l’orgasme clitoridien par stimulation interne. Mais, dans tous les cas, l’orgasme vient du clitoris. La question de l’orgasme féminin est celle qui revient le plus, confie Camille Aumont Carnel. Souvent, des femmes n’arrivent pas à avoir d’orgasme lorsqu’elles couchent avec leur partenaire, alors qu’elles sont capables d’en avoir un en se masturbant. La créatrice du compte Je m’en bats le clito, conseille alors de se masturber pendant la pénétration : "Il n'y a rien de mal à masturber sa copine ou sa femme, peu importe sa partenaire, pendant la pénétration." Selon Camille Aumont Carnel, il est important de communiquer avec son partenaire : "Avant de faire un gâteau au chocolat, on t’a expliqué comment le faire? Il y a jamais personne qui a su faire un gâteau au chocolat sans qu'on lui apprenne."

4. Un antidouleur

"Le meilleur antalgique de l'espace, c'est la masturbation", raconte Camille Aumont Carnel. Selon elle, les bienfaits de la masturbation ne sont pas assez mis en avant, alors que c’est quelque chose de bon pour la santé. En effet, que ce soit avant une réunion stressante, ou encore pour palier la douleur des règles, la masturbation fait du bien. "Donc, le clitoris, c'est bien parce que que ça permet de parler de tout simplement prendre son pied", conclut Camille Aumont Carnel.

5. Un symbole

Pour Camille Aumont Carnel, le clitoris est un véritable symbole qu’elle porte en pendentif. "On n’a plus envie de représenter le féminisme et les femmes par des utérus et par des ovaires, qui à mon sens, ramènent encore une fois la condition de la femme à sa condition de génitrice." Or, être mère est un choix personnel, qui ne rend pas une femme moins respectable.