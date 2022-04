Algues vertes : le procès simulé d'étudiants en droit

Depuis plus de 50 ans en Bretagne, les algues vertes menacent l'environnement et la santé humaine. En cause : l'élevage intensif. Avec l'association Wild Legal, ces étudiants ont décidé de rendre justice à la nature. Brut les a suivis sur les plages.