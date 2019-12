Bien se nourrir pour respecter la planète avec Florent Ladeyn

"Un jour, je faisais de la carbonnade flamande et je me suis rendu compte que la carbonnade n'avait de flamand que le nom". N'utiliser que des produits locaux pour cuisiner, c'est le "locavorisme". C’est ce que pratique le chef cuisinier Florent Ladeyn dans ses restaurants. Il explique pourquoi. Retrouvez ici les recettes durables élaborées avec le chef Florent Ladeyn et WWF-France : www.wwf.fr/recettes-durables