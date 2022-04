Brut.Talk : pourquoi tu prends du CBD ?

"Quand j'étais en chimio, c'était la seule chose qui me donnait envie de manger." Âgés de 22 à 72 ans, Lauryne, Arnaud, Élodie et Sarah prennent tous du CBD. Ils racontent pourquoi ils s'y sont mis et les bienfaits que ça leur apporte." Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque