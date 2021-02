Comment bien choisir son jambon ?

Faire un choix au rayon jambon : le guide pratique

Labels bio, origine France, élevage respectueux, sans antibiotiques, qualité supérieure…les indications sur les paquets de jambon sont infinis, et il devient difficile de faire un choix aisément. Voici les conseils de Marie Wintergerst, responsable des campagnes CIFW.

Nitrite ou pas nitrite

“Le nitrite est un additif qui est utilisé lors de la préparation du jambon. Il sert à le conserver mais aussi à rosir la viande”, explique Marie Wintergerst. Le nitrite est un élément controversé aujourd’hui, étant accusé notamment d’être responsable de certains cancers colorectaux. Afin de vérifier sa présence dans le produit, il faut chercher la mention nitrite de sodium” ou “E250” dans la liste des ingrédients.

Les antibiotiques

Il est souvent indiqué “sans antibiotiques dès la fin du sevrage” sur les paquets de jambon. Or, pour Marie Wintergerst, cette mention a des limites : ”Il faut savoir que l’on donne majoritairement les antibiotiques aux porcelets avant le sevrage, donc préciser qu’on ne leur en donne plus après, finalement ça ne veut pas dire grand-chose.”

La spécialiste considère que la mise en circulation d’antiobiotiques dans les circuits de viande représente un réel danger sanitaire, car ils se retrouvent au contact de bactéries, qui s’adaptent et mutent. Les bactéries deviennent alors plus résistantes et en cas de maladie, nos médicaments perdent en efficacité. “L’Union européenne a donc décidé de changer la réglementation et à partir de 2022, il sera impossible d’utiliser les antibiotiques de manière préventive”, sourit Marie Wintergerst.

L’origine de la viande et les conditions d’élevage

La mention “ fabriquée en France” n’indique pas que le porc a été élevé en France, seulement que le produit final a été assemblé, finalisé en France. “Pour vous assurer que votre porc bio n’est pas du porc d’importation, mais qu’il s’agit bien d’animaux nés et élevés en France, vous pouvez trouver cette mention ‘le porc français’”, précise Marie Wintergerst.

“Si vous n’avez aucune mention sur votre paquet de jambon, c’est très simple, les porcs ont été élevés en élevage industriel”, indique la spécialiste.

Elle conseille de se tourner vers les produits bio, afin de trouver les meilleures conditions d’élevage.

“On trouve souvent des jambons avec la mention “supérieur” ou “qualité supérieure”. Il s’agit d’une norme encadrée, qui certifie que moins d’additifs ont été utilisés et qu’il y a un plus haut niveau d’exigence dans la préparation”, ajoute Marie Wintergrest.

“Chez CIWF, depuis un an, nous travaillons avec d’autres organisations pour la mise en place d’une étiquette sur le bien-être animal. De cette façon, chaque consommateur sera informé et pourra faire ses choix”, conclut-elle.