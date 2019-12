Comment faire soi-même un déodorant écologique

faire soi-même un déodorant écologique ? Comment Aujourd'hui, les déodorants qu'on trouve dans le commerce Maël ont de plus en plus d'emballages difficiles à recycler difficiles a recycler et de plus en plus de substances douteuses pour notre santé. Aujourd'hui, on va voir comment les remplacer. uillères à ca d'huile de coco 2 cuillères à café Mettre dans un bol. Ajouter 1 cuillère à café de fécule de maïs 1 cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire Avec une fourchette, mélanger jusqu'à obtenir une texture pâteuse. En option, pour de beurre de karité Huile essentielle de lavande Ajouter 2 gouttes. de palmarosa Bien mélanger. Mettre dans un contenant au choix. Le déodorant est prêt. Ce déo, qui devient solide, s'applique au doigt, comme une pommade. Tous les ingrédients de cette recette ont une spécificité. Par exemple, l'huile de coco va être anti-microbienne, assouplissante, hydratante, le bicarbonate absorbe les mauvaises odeurs et la fécule de maïs absorbe l'humidité. Plusieurs déodorants classiques des allergènes. contiennent > Plusieurs déodorants de déodorants sont difficilement recyclables décomposer. et peuvent mettre plusieurs centaines plusiee.centaines Le déo zéro déchet, c'est d'abord plus écologique et ensuite, c'est meilleur pour soi et pour sa santé et en plus, c'est plus économique parce que c'est 2 à 4 fois moins cher qu'un déo qu'on trouve dans le commerce. Il est aussi efficace qu'un déo classique et en plus, l'avantage, c'est qu'il n'est pas anti-transpirant et que c'est meilleur pour la santé. .nature