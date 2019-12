Comment faire une lessive écologique soi-même

Comment faire soi-même une essive écologique ? La plupart des lessives qu'on trouve dans le commerce Maël sont suremballées et on trouve dedans des produits nocifs pour nous Maë et aussi pour la faune et la flore marine. Donc, aujourd'hui, on va voir comment on peut les remplacer. 20 g de savon de Marseille Râper. Faire chauffer 1L d'eau. Ajouter le savon de Marseille. st-ce qu'on f noir liquide 1 cuillère à café de cristaux de soude Faire bouillir. Baisser le feu et bien mélanger jusqu'à ce que le savon soit complétement dissout. Mettre dans un contenant au choix. Laisser refroidir. (lavande) Huile essentielle Ajouter une dizaine de gouttes. La lessive est prête. Cette lessive, on l'utilise comme une lessive classique dans un verre à moutarde sauf qu'on va la mettre et la mettre directement dans le tambour de la machine. Lancer la machine à 30°C. En France, les emballages du volume des déchets ménagers. Plusieurs marques des allergènes potentiels. de lessives contiennent Fabriquer sa propre lessive, c'est moins de dépenses, moins d'emballages, c'est plus sain pour soi et pour la planète. Moi, ça fait 1 an que j'utilise cette lessive et c'est aussi efficace qu'une lessive sans les produits toxiques. Br .nature