Comment le gouvernement a évolué sur les masques

50 nuances de masques

Depuis le début de l’épidémie, les conseils et recommandations des autorités scientifiques et du gouvernement sur les masques ont beaucoup changé…

28 février 2020

« Les masques sont inutiles si vous n’êtes pas malade, si vous n’avez pas été en contact avec des personnes malades. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

4 mars 2020

« On ne doit pas acheter de masques, et d’ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux pharmacies pour qu’elles ne distribuent des masques que sur prescriptions médicales. » - Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement

6 mars 2020

« J'insiste : l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile lorsqu'on n'est pas infecté par le virus. Lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

11 mars 2020

« Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire qu’il ne faut surtout pas avoir de masques pour le grand public. Cela n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur, puisqu’on porte un masque, et en ce cas, on se contamine les mains. Et puis on n'a pas le masque 24 heures sur 24. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

17 mars 2020

« Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies, parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. » - Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement

18 pars 2020

« Il y a eu, récemment, quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies. » - Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement

« Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La seule, la meilleure des protections, ce sont les gestes barrière. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

31 mars 2020

« Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et s'est mobilisé depuis le premier jour, et nous continuons d'avancer. » - Emmanuel Macron, président de la République

3 avril 2020

« Nous encourageons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

7 avril 2020

« D’abord, il n'y a aucune recommandation de port du masque. Ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade pour la population générale. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

13 avril 2020

« L’État, à partir du 11 mai et en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public pour les professions les plus exposées. Et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. » - Emmanuel Macron, président de la République

22 avril 2020

« J'ai toujours plaidé pour le l'accès aux masques grand public. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

28 avril 2020

« Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. La capacité du métro parisien sera drastiquement réduite. Les scientifiques ont eux-mêmes évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n’était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l’avons donc répété, je l’ai dit. Ils nous disent aujourd’hui, parfois les mêmes, qu’il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Il me revient donc de le dire, et de faire en sorte que cela soit possible. » - Édouard Philippe, Premier ministre