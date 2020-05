Comment le gouvernement a évolué sur les tests

50 nuances de tests

Depuis le début de l’épidémie, les prévisions et recommandations du gouvernement sur les tests Covid-19 ont beaucoup changé…

4 mars 2020

« Nous n'avons pas à nous tester si nous ne sommes pas un cas confirmé. » - Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement

11 mars 2020

« A-t-on besoin du test ? Pas forcément si votre médecin traitant vous dit que vous avez attrapé le coronavirus, que vous êtes parfaitement bien, que vous avez 37.8, un peu mal à la gorge et qu’il suffit de rester tranquillement chez vous. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

12 mars 2020

« Aujourd'hui, nous avons une politique de test au niveau national qui fait que nous testons les cas suspects. » - Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement

19 mars 2020

« Il n'y a pas d'indication à faire des tests quand on n'a pas de forme sévère, quand on n'a pas de facteur de risque. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

21 mars 2020

« Nous avons fait jusque-là le choix d'un usage rationnel raisonnable et raisonné des tests. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

« L’Organisation mondiale de la santé a délivré ce message simple : tester, tester, tester. La France doit donc désormais suivre cette voie et se préparer à faire évoluer rapidement sa stratégie de dépistage. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

31 mars 2020

« Nous le faisons depuis plusieurs semaines, nous passons massivement des commandes. » - Emmanuel Macron, président de la République

« Ces tests PCR montent en puissance. Nous sommes désormais à 20.000 tests réalisables par jour et nous serons à 50.000 jours d’ici le mois d’avril. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

1er avril 2020

« Nous travaillons aussi sur les tests sérologiques qui permettent de savoir si on a été en contact, et donc, si on a développé des anticorps vis-à-vis du virus. » - Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement

4 avril 2020

« Tester toute la population à l’instant T, ce n’est pas utile. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

8 avril 2020

« Il faut mobiliser des moyens, il faut faire en sorte de pouvoir tester. » - Édouard Philippe, Premier ministre

« Sur le sujet des tests, que ce soit les tests PCR, les tests rapides qui nous permettent de détecter si une personne est malade en ce moment ou les tests sérologiques, le gouvernement a toujours été dans l'anticipation. » - Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement

13 avril 2020

« Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. » - Emmanuel Macron, président de la République

15 avril 2020

« C'est important que les Français comprennent cela. Tester tout le monde sans symptômes, c'est partir à la pêche aux informations extrêmement évolutives et très peu informatives. » - Olivier Véran, ministre de la Santé

17 avril 2020

« Aujourd’hui, il y a objectivement des personnes malades qui ont été malades avec un test positif et qui ont aujourd’hui des anticorps. » - Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

24 avril 2020

« Le deuxième pilier de notre initiative, ce sont les tests, le diagnostic. L'OMS l'a dit depuis plusieurs semaines qu’on a tous ce défi dans nos pays qui est évidemment de développer les systèmes de tests. » - Emmanuel Macron, président de la République

28 avril 2020

« Là encore, les recommandations scientifiques ont évolué, et après tout, sans doute est-ce normal face à un virus inconnu. Cette crise sanitaire renvoie décidément tout le monde à un devoir d’humilité. » - Édouard Philippe, Premier ministre

« Les temps ont changé, la doctrine de l’OMS aussi. À la sortie du confinement, nous serons en capacité de massifier nos tests. Nous nous sommes fixé l’objectif de réaliser au moins 700.000 tests virologiques par semaine au 11 mai. » Édouard Philippe, Premier ministre