Des canicules dans le monde entier

Trop chaud ? Envie de partir en Alaska ? Mauvaise idée. La planète vit sa période la plus chaude depuis 2000 ans, et c'est presque partout pareil.

33,5 °C en Thaïlande, 27 °C en Angleterre, 37 °C en Espagne et en Allemagne, 34 °C à Prague… Les températures n'ont jamais été aussi élevées sur l'ensemble du globe depuis l'an zéro. « Les vagues de chaleur sont mauvaises. Elles portent les marques du changement climatique. Et comme nous l'avons vu en juin, elles sont de plus en plus fréquentes, elles commencent plus tôt et deviennent plus intenses » a déclaré Claire Nullis, porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale aux Nations Unies.

« Prenez ce temps très au sérieux. Nous n'avons pas connu de telles températures depuis au moins 7 ans. Nous n’avons pas connu autant de journées chaudes à la suite depuis très, très longtemps » a prévenu Bill De Blasio, maire de New-York, où il faisait autour de 37 °C ces derniers jours.

« En Alaska, 400 feux de forêt ont eu lieu jusqu'à présent cette année et de nouveaux démarrent chaque jour. Pourquoi ? Une des raisons, ce sont les températures » a précisé Claire Nullis, porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale. L'Alaska vient en effet de connaître son deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Les températures ont atteint le niveau record de 32°. « Et vous savez que ce n'est pas le genre de météo de l'Alaska et certainement pas en juin » a ajouté Claire Nullis, porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale.

La canicule concerne cette année la quasi-totalité de la France. Pour la première fois, 80 départements étaient en alerte le 23 juillet 2019. Et les températures atteignent des degrés record : 42 degrés à Bordeaux, même chose à Paris…

« Très souvent, le revers des vagues de chaleur, ce sont des tempêtes. Le service météorologique national prévoit maintenant de fortes tempêtes et de graves inondations dans certaines régions du pays » a mis en garde Claire Nullis, porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale. C’est par exemple ce qui s’est passé en Grèce, à Thessalonique, où une violente tornade a provoqué la mort de 7 touristes et fait de nombreux blessés.