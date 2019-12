Des chercheurs ont évalué les bienfaits du yoga

“L'impact du yoga sur moi a été énorme. C'est pourquoi après mes études supérieures, j'ai décidé de changer mes recherches pour les mener exclusivement sur ce qui arrive au cerveau quand on fait du yoga.” C'est prouvé scientifiquement : le yoga influence le cerveau, le corps et les gènes. Pour preuve : les chercheurs ont évalué les bienfaits du yoga lors d'un test intellectuel. Bilan : contrairement au sport, une séance de yoga de 20 minutes améliore les fonctions cognitives, l'attention et la mémoire. Une autre étude a démontré que l'enchaînement de postures permet de réduire le stress, l'anxiété et la dépression en modulant la quantité d'un neurotransmetteur : le GABA. « La pratique du yoga est très importante pour moi. Maintenant je me sens bien dans ma peau et j'ai dépassé mon traumatisme. Je prie Dieu, mais ma vie change grâce au yoga. » Si les effets bénéfiques sur la souplesse, les maux de dos et l'équilibre sont évidents, d'autres sont plus étonnants. En réduisant l'indice de masse corporelle, la pression artérielle ou encore le cholestérol, le yoga réduit le risque de développer une maladie cardiovasculaire. Encore plus inattendu, il améliore la vie sexuelle en augmentant le désir, l'excitation ainsi que l'orgasme. “On est convaincus que c’est très bon pour la santé, le yoga, donc on est ici pour dire aux gens qu’il faut être en bonne santé et rester en forme.” S'il renforce les os dans le cadre de l'ostéoporose ou réduit le taux de sucre dans le sang des diabétiques, il induit aussi des changements à l'intérieur même des cellules : l'activité des gènes de ceux qui pratiquent depuis plusieurs années est modifiée. Ce qui renforce le système immunitaire à long terme. Les vertus thérapeutiques de cette pratique ancestrale ont poussé des médecins à l'utiliser en complément de la médecine conventionnelle : ce mélange d'approches est la médecine intégrative.