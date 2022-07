Elle organise une grande annonce… pour sa stérilisation

“Vous êtes trop jeune pour prendre une décision définitive. Que pensera votre futur compagnon ?”

Cette Américaine de 25 ans a annoncé sa stérilisation sur les réseaux sociaux, provoquant un débat sur son choix de ne pas avoir d’enfants. “Des gens m’ont dit que je les dégoûtait, qu’on devrait me retirer mes droits. Quelqu’un a écrit à mon compagnon sur Instagram en lui disant qu’il fallait qu’il trouve quelqu’un d’autre pour transmettre ses gènes.” Abby Ramsay a toujours su qu’elle ne voulait pas d’enfants, et a essayé plusieurs méthodes de contraception avant de prendre cette décision. Les méthodes de contraception dans le monde

”On m’avait prévenue que la pilule provoquait souvent des effets indésirables dans ma famille et ça n’a pas raté pour moi. Puis, je me suis rendu compte que j’avais peur des aiguilles et de tous les corps étrangers qui pourraient entrer en moi : les stérilets, les anneaux contraceptifs, les implants…” Pendant près de 6 ans, plusieurs médecins ont refusé de l’opérer. “À tous ceux, y compris les médecins, qui m’ont conseillé de ne pas me faire stériliser parce qu’au pire, je pourrais toujours avorter : apparemment, non.” Abby a finalement eu son opération le 4 février 2022. Ses trompes de Fallope ont été retirées ainsi qu’une partie de sa muqueuse utérine. Selon une étude menée sur 14 ans aux États-Unis, seules 12,7 % des participantes ont dit éprouver des regrets après leur stérilisation. Détenue aux États-Unis, elle a failli être stérilisée de force