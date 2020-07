Elles ont créé "Les Petits Prödiges", des cosmétiques naturels et made in France

"Dans nos salles de bains, on avait 1000 produits cosmétiques et on n'en utilisait que 2." En 2017, Clémentine et Camille ont lancé Les Petits Prödiges avec l'idée de proposer des cosmétiques plus simples et naturels. Leur premier produit : un baume multi-usages.