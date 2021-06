Elles ont créé "Les Petits Prödiges", une marque de cosmétiques naturels

Lors de sa grossesse, Élise a voulu trouver des produits écoresponsables et respectueux de sa peau et de celle de son bébé. C'est comme ça qu'elle s'est tournée vers Les Petits Prödiges, une marque de cosmétiques aux formules courtes et 100% naturelles. Elle raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque