Il soigne les animaux des personnes en situation de précarité

"L'animal des personnes sans domicile, c'est souvent le seul membre de leur famille…" Vétérinaire, Théo soigne les animaux des personnes en situation de précarité, et avec son association SoliVet, il se bat pour qu'ils ne soient plus vus comme un frein à la réinsertion sociale. On l'a suivi à Grenoble.