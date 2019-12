L'enfer des punaises de lit

Les punaises, ces insectes invivables

La punaise de lit est un insecte parasite qui se nourrit exclusivement de sang. Difficiles à traiter, le nombre d’habitats infectés par les punaises de lit a doublé en deux ans, en France. Stéphane Bras, porte-parole de la chambre syndicale de désinsectisation, témoigne.

Selon Stéphane Bras, il faut évacuer l’idée reçue de l’insecte associé à la mauvaise hygiène. En effet, d’après le spécialiste, “n’importe qui peut contracter la punaise des lits et la ramener en son domicile”. Une personne dont le foyer est infesté peut se faire piquer jusqu'à 500 fois par nuit. Les punaises de lit se reproduisent très rapidement et peuvent ainsi coloniser des logements entiers. Cela mène parfois à de terribles conséquences psychologiques comme “des dépressions graves, en cas de stress intense”, explique Stéphane Bras.

Pour se débarrasser des punaises de lit, une des méthodes est de laver son linge à 60°C afin d’éliminer les risques de propagation. “Il ne faut pas penser que c'est que dans le mobilier, attention, ça peut être dans la structure de votre appartement”, prévient Stéphane Bras. L'éradication des punaises est plus efficace avec un expert, mais cela peut coûter plus de 1 000 euros. Un prix qui n’est pas accessible à tous… Une personne dont le logement est infecté par les punaises de lit mais qui n’a pas les moyens de les éradiquer, reste, non seulement, en contact avec les punaises, mais aussi les diffuse au reste de la collectivité.