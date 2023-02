Laura a créé une maison de retraite chez elle

"Si les gens savaient qu'il y a cette alternative à l'Ehpad…" Laura a créé une maison de retraite… chez elle. En plus de s'occuper de ses enfants, elle prend soin de Betty, de François et d'Yvette. Et pour eux, vivre dans cette grande famille, ça change tout.