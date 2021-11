Le burger au shiitake avec la cheffe May Chow

Réaliser une délicieuse recette de burger plus durable, en remplaçant la viande par des champignons : c'est la recette de la cheffe May Chow. 🍽 Brut et EAT Foundation s'associent pour partager des recettes saines et durables du monde entier. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque