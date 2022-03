Le quotidien de Arshia, auxiliaire de vie

"C’est une vocation pour moi. Le fait d’aider, d’apporter un peu de joie, c’est comme ça que je me sens utile en fait.” Son métier est difficile et peu reconnu. Arshia est auxiliaire de vie et travaille pour Alenvi, une structure soutenue par Act for Impact, qui veut repenser l’accompagnement des personnes âgées. Voici son quotidien. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque