Le roman inspirant de Raphaëlle Giordano

Chef autoritaire, mère intransigeante ou invité qui ne vous laisse pas en placer une… Ces hommes et ces femmes aux comportements dominants, on les croise tous les jours. Dans le livre de Raphaëlle Giordano "Le jour où les lions mangeront de la salade verte", Romane, l’héroïne, cherche à les guérir. Et pour la romancière, il y a 3 signes qui ne trompent pas pour repérer ces profils toxiques. Les voici. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque