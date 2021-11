Les Bus de Coeur accompagnent les femmes en précarité

C'est la première cause de mortalité chez les femmes et pourtant, beaucoup ne font jamais surveiller leur coeur. Accompagner les femmes en situation de précarité et permettre le dépistage des maladies cardiovasculaires, c’est la mission des Bus du Coeur soutenus par l'Association AXA Prévention. Brut a suivi les bénévoles du fond de dotation Agir pour le Coeur des Femmes pendant leur étape à Marseille. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque