Si j'étais père dans le monde en 2020

Les congés paternité dans le monde

Depuis le 22 septembre, la durée du congé paternité a doublé en France. Les nouveaux papas auront désormais 28 jours de congé. Comment ça se passe dans le reste du monde ?

Devenir père en France, c’est bénéficier de 14 jours de congé, dont trois de congé de naissance. Toutefois, à partir de juillet 2021, les nouveaux papas auront droit à 28 jours. Les trois jours de congé de naissance seront toujours à la charge de l’employeur, et les 25 autres jours seront indemnisés par la Sécurité sociale.

Rien pour les Suisses ou les Américains

En Grèce, le congé paternité est de deux jours. Le père touche la totalité de son salaire à l’issue de cette pause. Au Portugal, il est de 20 jours, dont la moitié est obligatoire.

Aux États-Unis, les jeunes pères ont droit à… 0 jour. D’ailleurs, les mamans non plus n’y ont pas droit. En fait, la loi garantit à un nouveau parent le droit de s'absenter « pour des raisons familiales ». Il s’agit d’un congé non rémunéré d’une durée de 12 semaines. Le parent peut ensuite retrouver son poste.

Les Suisses n’ont quant à eux pas le droit à un congé. Ils peuvent tout de même demander un congé à faire valoir comme un « jour de congé usuel ».

15 semaines payées pour les pères norvégiens

En Norvège, les pères peuvent bénéficier de 15 semaines de congé. Ils conservent en plus l’intégralité de leur salaire. Là-bas, 70% d’entre eux se retirent de la vie professionnelle pendant au moins 3 mois.

Pour les Autrichiens qui deviennent pères, un mois de congé paternité est mis en place. Ils doivent faire une demande auprès de leur sécurité sociale. Ainsi, ils reçoivent une indemnisation de 700 euros.

Très généreuse, la Corée du Sud offre 53 semaines de congé paternité. Le pays est en tête du classement mondial. Le gouvernement espère ainsi stimuler les naissances. Des aides sont aussi proposées aux pères. Toutefois, ils sont une minorité à profiter de ce congé.