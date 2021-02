Solène raconte son anorexie

Solène parle de son combat contre l’anorexie

*Solène a 17 ans. Depuis qu’elle a 14 ans, elle souffre d’un trouble du comportement alimentaire, l’anorexie. Elle raconte son parcours de guérison, et son combat contre cette maladie particulièrement violente. *

Une maladie d'abord difficile à déceler

L’anorexie est un trouble du comportement alimentaire qui consiste à se priver de nourriture, ou à trouver le moyen d'expulser la nourriture ingérée, dans le but d’atteindre une maigreur de plus en plus radicale. C’est un trouble mental et physique, qui génère un cercle vicieux dont il est extrêmement difficile de se sortir seule, malgré la volonté de guérir des malades.

Pour Solène, cela a commencé suite à un événement traumatique, et la maladie a gagné du terrain dans sa vie, progressivement et silencieusement. “Mon anorexie ne s’est pas vue physiquement directement parce que j’ai toujours été considérée comme fine. Et donc mes parents ne s'inquiétaient pas forcément. Après, l'école s'en est aperçue parce que je ne mangeais plus à la cantine, ou alors je mangeais peu, et le peu que je mangeais, je le vomissais", explique-t-elle.

Des hospitalisations successives

Solène se fait alors hospitaliser, passe 3 mois à l’hôpital et est contrainte de redoubler.

2 ans plus tard, elle rechute, cette fois beaucoup plus sévèrement que la première fois. “Quand on est très, très maigre, ça engendre énormément de problèmes dans la vie quotidienne”, explique Solène. La jeune fille a alors du mal à respirer, à marcher, à rester éveillée en classe. Le corps fonctionne à bas régime et doit trouver de nouvelles stratégies, comme augmenter la pilosité, par exemple, pour réchauffer l'organisme qui manque de masse graisseuse.

En février 2020, Solène est hospitalisée à nouveau et une sonde est posée dans son nez, afin d’aider son corps à se réalimenter doucement. A l’hôpital, elle passe par plusieurs prises de conscience, arrivée à un poids très bas : “Je me suis rendu compte à quel point j’étais malade et à quel point il fallait que je me fasse aider.”

Tik Tok, un outil pour montrer les processus de guérison et redonner de l'espoir

Le 11 mai 2020, elle a pu rentrer chez elle, mais elle continue toujours son processus de guérison, qu’elle a décidé de raconter sur Tik Tok. À l’instar d’autres influences, elle partage des messages de positivité et d’encouragement face aux autres personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire. Solène recoit énormément de messages de soutien de ses amis et proches suite à la diffusion de vidéos d’elle et de sa sonde, ce qui l’aide dans son combat.

“Pour ceux qui souffrent, j’aimerais bien vous dire qu’il ne faut pas abandonner”, conclut la jeune fille.