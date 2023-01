Une nuit aux urgences d'Orléans

"C'est vraiment le métier que j'aime faire, j'ai quand même envie de rester, d'y croire et de me battre pour le sauver." Manque de personnel, services saturés, soins en flux tendu… On a suivi le médecin Matthieu Lacroix et l'équipe de soignants pendant une nuit, aux urgences d'Orléans.