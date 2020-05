Une vie : Christian Siriano

Christian Siriano, le styliste qui fabrique des masques

Il a fabriqué plus de 1.500 masques en quelques jours pour lutter contre la pénurie à New York, et il habille les stars, de Cardi B à Michelle Obama.

« La simple idée de s’habiller tous les jours, ça peut être un défi pour les gens. Mais je veux m’assurer que ça ne l’est pas, que c’est fun, que c’est le moment frivole de la journée. Parce que nous ne guérissons pas le cancer, nous essayons juste de nous amuser, et je pense que la mode devrait vous faire vous sentir bien », affirmait Christian Siriano en 2018. Le styliste défend une mode inclusive, et s’est récemment engagé à fabriquer des masques pour lutter contre le Covid-19. Voici son hisoire.

« Un gamin de comédie musicale qui adore les costumes »

Christian Siriano naît en 1985 dans le Maryland et grandit aux côtés de sa sœur aînée. Enfant, il prend des cours de ballet. Plus tard, il se décrira comme ayant été « un gamin de comédie musicale qui adore les costumes ».

Très jeune, il crée ses premières tenues… dont il n’est pas très fier : « C’était horrible. Je crois qu’une robe était blanche et ornée de perles avec des plumes. Je ne sais plus ce que c’était. Peut-être du crochet ? La fermeture éclair était à l’envers. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je dois dire que c’était super chic. Je pense que je l’avais fabriquée pour ma mère ou ma sœur. »

Des stages chez Vivienne Westwood et Alexander McQueen

Durant sa dernière année d’études de mode à Londres, Christian Siriano fait des stages chez Vivienne Westwood et Alexander McQueen. Après ses études, il s’installe à New York et gagne sa vie en tant que maquilleur professionnel. À 20 ans, il décide de se présenter au casting de la quatrième saison du concours de créateurs de mode, « Project Runway ». En mars 2008, il devient le plus jeune vainqueur du concours.

À 27 ans, il ouvre sa première boutique à Manhattan. En 2016, il décide de fabriquer une robe à l’actrice Leslie Jones, qui s’était plainte sur les réseaux sociaux de ne pas réussir à trouver, à cause de sa taille, un créateur qui accepte de l'habiller pour une avant-première. La même année, il crée la robe portée par Michelle Obama lors de la convention nationale du parti démocrate.

Des tenues aux prix abordables et pour femmes de toutes tailles

À 30 ans, pour la Fashion Week de New York, Christian Siriano organise un défilé de tenues aux prix abordables et pour femmes de toutes tailles. « Mes clientes ont tous les styles de vie, elles viennent de partout dans le monde. J’ai grandi avec une mère qui fait du 46 et une sœur qui fait du 32. Ça a toujours été important pour moi de célébrer tout le monde », argumente le styliste.

À 32 ans, il entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année du magazine Time. En février 2019, la robe smoking qu’il crée pour l’acteur Billy Porter aux Oscars fait sensation sur le tapis rouge. La même année, il retrouve « Project Runway » en devenant le coach des candidats.

Il répond à l’appel du gouverneur Andrew Cuomo sur la pénurie de masques

À 33 ans, il s’associe à l’enseigne Burlington Coat Factory et à une association qui lutte contre le cancer du sang pour offrir un relooking à des enfants qui ont survécu à un cancer. En plus de 10 ans de carrière, il a habillé Lizzo, Ariana Grande, Jonathan Van Ness, Winnie Harlow, Janelle Monáe, Céline Dion, Laverne Cox… Et beaucoup d’autres.

Le 20 mars 2020, il répond sur Twitter à l’appel du gouverneur Andrew Cuomo sur la pénurie de masques à New York. « Si Andrew Cuomo dit que nous avons besoin de masques, mon équipe aidera à en fabriquer. J’ai toute une équipe de coutières qui travaillent de chez elles et qui peuvent aider », assure-t-il. En seulement quelques jours, Christian Siriano mobilise son équipe de couturières et fabrique plus de 1.500 masques.