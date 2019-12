Voilà comment faire son propre nettoyant multiusage ?

Comment faire écologique ? son propre Au-delà des emballages à éviter, Mael des produits d'entretien contiennent des micro-polluants. On va voir comment les remplacer. Contenant refermable On peut utiliser : une bouteille en verre un ancien bidon de lessive… Entonnoir Savon noir bio Verser 1,5 cuillère à soupe dans l'entonnoir. 1,5 cuillère a soupe En option, pour l'odeur : pour l'odeur: Huile essentielle bio Ajouter 10 gouttes. Dans un verre doseur: 25 cl de vinaigre blanc bio Verser. Ajouter 50 cl d'eau. Secouer énergiquement, jusqu'à obtenir un mélange homogène. C'est prêt. Pour faciliter le nettoyage, on peut réutiliser un vaporisateur. Avec ce produit, on peut nettoyer plein de surfaces différentes: plein de surfaces différentes : tables, plans de travail, éviers, lavabos, baignoires, parois de douche… On vaporise, on frotte avec une éponge et on rince. Vous pouvez aussi utiliser ce produit pour nettoyer vos sols: vous mettez l'équivalent de 2 à 3 bouchons de produit dans un seau d'eau et vous passez la serpillère. J'utilise ce produit depuis 1 an environ et c'est aussi efficace voire plus qu'un produit détergent classique. Avant chaque utilisation, bien secouer. pour des surfaces Ce nettoyant ne convient pas en marbre ou en pierre. Si j'utilise cette recette, c'est avant tout pour éviter les emballages, parce que ça permet de nettoyer surfaces et donc d'éviter d'acheter plein de produits différents. C'est aussi plus écologique puisqu'on évite de polluer son logement et aussi l'environnement et en plus, on sait exactement ce qu'on met dedans. En plus, c'est beaucoup moins cher, puisque fabriquer 1 litre de ce produit, 50 centimes. ça revient à environ Allergènes, polluants, perturbateurs endocriniens… La plupart des produits d'entretien classiques une substance indésirable contiennent au moins des risques pour la santé ou pour Ici, les ingrédients ont chacun des propriétés bien précises. Le vinaigre blanc, c'est détartrant, le savon noir c'est détachant et dégraissant, et les huiles essentielles c'est uniquement pour l'odeur de "propre", ça n'a pas d'effet lavant, mais attention: c'est fortement déconseillé mais attention : aux femmes allaitantes, aux femmes enceintes, aux personnes épileptiques. Vous pouvez remplacer les huiles essentielles ou de l'hydrolat ou même ne rien mettre du tout totalement optionnel. puisque c'est Idéalement, vous pouvez trouver ces produits dans des magasins "vrac", mais sinon vous pouvez les trouver emballés dans des magasins bio ou dans n'importe quel supermarché. Dans ce cas-là, vous réduisez quand même vos déchets puisque chaque produit va vous permettre de fabriquer plusieurs litres de nettoyant. .nature