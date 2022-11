Yoa, chanteuse, écrit sur la santé mentale des jeunes

“C'est venu très naturellement d'écrire sur ça”

"La santé mentale chez les jeunes a été vraiment fragilisée et a vraiment pris un gros coup." Pour Yoa, jeune musicienne de 23 ans, le confinement a vraiment impacté le mental des jeunes générations. Elle en a fait le coeur de son nouvel EP, Chansons Tristes, sorti le 25 novembre 2022. "Moi, je me sens obligée d'en parler, mais de manière très naturelle. Je me suis jamais assise en me disant: 'Ah, aujourd'hui, je vais écrire une chanson sur l'anxiété, ou sur les insomnies, ou sur la dépression.' C'est tellement naturel, et dans mon quotidien, et dans le quotidien de beaucoup de jeunes, que c'est venu très naturellement d'écrire sur ça, en fait."

“En parler beaucoup, c’est primordial”

"Avant le confinement, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, pendant toute ma jeunesse, assez forts, anorexie mentale notamment. J'avais fait une dépression assez carabinée pendant ma prépa. Et puis, entre les deux, j'ai des troubles de l'anxiété qui resurgissent tout le temps, quotidiennement", explique Yoa. "Je suivais déjà une psychothérapie depuis quelque temps pendant le confinement et ma psy de l'époque était très droite dans nos rendez-vous. On s'appelait toutes les semaines pendant le confinement pour continuer ma psychothérapie. Donc je pense que j'étais peut-être plus préparée que des personnes qui n'avaient jamais eu affaire à des gros problèmes auparavant."

"Aujourd'hui, moi, je continue à un rythme assez régulier. Je vais voir un psy deux fois par semaine. Ça m'aide énormément, j'ai arrêté la prise de la paroxétine que j'ai prise pendant un an et demi environ. En fait, j'en parle à mes proches quand ça ne va pas, à des personnes de confiance, à mes amis. En parler beaucoup, c'est primordial", ajoute la jeune femme.

“Se lancer dans la musique met la santé mentale à rude épreuve”

Mais faire ses débuts en tant que chanteuse peut vraiment être un challenge. "Se lancer dans la musique, ça met vraiment la santé mentale à rude épreuve pour plein de raisons. Déjà pour des raisons économiques! Quand j'étais vraiment dans le dur, j'avais, en plus de la musique, deux tafs. Je travaillais dans un restaurant le midi et je travaillais dans un théâtre le soir pour pouvoir vivre, parce que, sinon, je n'avais pas les revenus suffisants pour vivre avec juste la musique. (…) Et aussi pour tout ce que ça peut être comme tourbillon d'attention et de monopolisation du mental. On est un peu sur tous les fronts. On prend tout en charge soi-même. Donc c'est vrai que c'est très intense et ça peut être compliqué quand on a une santé mentale un peu instable de gérer tout ça en même temps."

Malgré ces moments difficiles, la jeune femme s'est battue pour vivre de sa passion. "Il y a eu des moments où c'était plus dur que d'autres, mais moi, … C'est tellement plus fort que moi, l'envie de faire ça que moi, l'envie de faire ça et de me produire et d'écrire des chansons… tout ça me submerge."