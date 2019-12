[Épisode 2 - La série Brut en Tanzanie]

J'ai repéré un bébé phasme qui est minuscule, qui se fond dans la végétation. Il est juste ici. Le Youtubeur "Doc Seven" découvre Magamba, Le You tubeur une forêt primaire située au nord est de la Tanzanie. C'est leur habitat, la majorité des espèces de phasmes du monde vit dans des forêts primaires. Ce ne sont pas des espèces qui peuvent s'adapter parce que leurs plantes nourricières sont dans les forêts. Si on coupe les forêts, il n'y a plus leurs plantes nourricières et ce sont souvent des espèces qui ne mangent qu'une seule plante. À partir du moment où il n'y a plus de plantes, c'est tout simple. ils ne peuvent pas survivre, D'où, clairement, l'importance de ce genre de forêts primaires. Il y a énormément d'écosystèmes, il y a énormément de diversité de plantes et donc, d'espèces, là, de phasmes en l'occurrence, mais d'autres types d'insectes, d'autres types d'animaux, etc. C'est une chaîne alimentaire qu'il faut absolument préserver. et artistes français Dix Youtubeurs se sont rendus en Tanzanie pour dénoncer les ravages de la déforestation. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et je crois Fabien Olicard Mentaliste, vidéaste que j'avais jamais découvert la véritable nature comme celle qu'on a pu traverser à ce moment-là. On a vu des arbres qui étaient immenses, qui faisaient la hauteur d'un gratte-ciel. Tu sais que ces arbres-là, il ne leur faut pas 10 ans pour vivre. Un arbre qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 50 ans, c'est un arbre adolescent. J'ai envie de lui faire un câlin. Moi aussi, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Il s'appelle Usambarensis parce qu'il vient d'ici. Quand on coupe ces arbres, quand on rase ces forêts, Lénie Cherino Vidéaste alias "Professeur Feuillage" de ce miracle, c'est… on est dans le déni ça me rend super triste. Je pense aux générations futures et je pense aussi à ceux qui ont réussi à vivre avec cette nature avant qu'on en arrive à ce système qui nie toute forme de vie, qui nie l'importance de toute forme de vie, en fait. La forêt de Magamba est une réserve montagnes d'Usambara. naturelle au coeur des Protégée de la déforestation par le gouvernement depuis mars 2016, elle s'étale sur 9 283 hectares et abrite de nombreuses espèces d'animaux et d'insectes. On a vu tout de suite la différence. Vidéaste alias "Margaux Tips" Margaux Caput Le sol était plus humide, l'air était plus doux, on était vraiment englobés par toute cette végétation luxuriante, variée, alors que jusqu'à présent, des endroits déforestés on n'arrêtait pas de traverser donc, surtout des plantations, des champs, des zones de culture ou alors, des zones reforestées mais qu'avec une seule essence. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, de tout ce qui a pu être perdu avec la déforestation et de tout ce qu'il y a à faire pour revenir à ce niveau-là. qu'on a vu déforestées, Toutes les zones ça devrait être ça, c'était ça et ça devrait être ça. Il y a eu une petite ambiance de: "Ferme ta gueule". Il y a eu une ambiance de: "Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire ?" Et on ne peut plus, à ce moment-là, se cacher au niveau individuel, derrière le fait que ce n'est pas de notre faute. C'est-à-dire que tu as un sentiment de culpabilité, moi, qui était présent. "Ce n'est pas moi, Tu ne peux plus te dire: ce n'est pas nos générations, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela…" Qu'on le veuille ou non, on a fait partie du système et on en fait partie.