TBT : Le "Lever de Terre", la photo qui a changé notre vision du monde

TBT : en 1969, la mission Apollo 8 envoie les premiers humains hors de l’orbite terrestre

Franck Borman, James Lovell et William Anders ont été les premiers humains à observer un lever de Terre.

Le 24 décembre 1968, trois astronautes américains ont observé la Terre pour la première fois depuis l’espace. La photo « Lever de Terre » qu’ils ont prise est considérée comme un moment clé dans la prise de conscience écologique mondiale.

Les premiers à découvrir la face cachée de la Lune

C’est la mission Apollo 8, tombée dans l’oubli à cause de la mission Apollo 11, commandée par Neil Armstrong, qui a eu lieu six mois plus tard. Pourtant, Franck Borman, James Lovell et William Anders ont été les premiers humains à quitter l’orbite terrestre, à découvrir la face cachée de la Lune, et surtout à observer un lever de Terre.

« La Terre est une poussière dans la Voie lactée, regardez ce que nous avons ici, de l’eau et une atmosphère, en orbite autour d’une étoile, juste à la bonne distance pour absorber l’énergie de cette étoile », observait Jim Lovell, pilote de la mission Apollo 8.