12 000 lions et de nombreux tigres élevés en enclos en Afrique du Sud

Des milliers de lions et de nombreux tigres élevés en captivité pour être exportés, utilisés pour des selfies ou même chassés… Ça se passe en Afrique du Sud, et l'ONG QUATRE PATTES se bat pour mettre fin à ce commerce et aux souffrances de ces animaux. Voici pourquoi.