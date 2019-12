3 super-aliments bons pour la santé : la spiruline, les graines de chia et le curcuma

1. La spiruline

Cette algue bleue-verte est l'une des premières formes de vie apparue sur Terre il y a 3,6 milliards d'années. Microscopique, cette algue d'eau douce en forme de spirale est invisible à l'œil nu.Elle est consommée dans des jus, dans des plats ou en comprimés. Populaire en Occident depuis le début des années 2000, la spiruline est consommée depuis plusieurs siècles en Amérique latine et dans plusieurs pays d'Afrique.Considérée comme un super-aliment, cette micro-algue qu'est la spiruline concentre 50 à 70 % de protéines et est très riche en acides aminés, antioxydants, vitamines, fer… La spiruline est également un atout pour les sportifs.Elle permet de lutter contre la fatigue en de faciliter la récupération.En Afrique, la spiruline est même utilisée pour luter contre la malnutrition.

2. La graine de Chia

Les vertus des graines de Chia étaient déjà appréciées des Aztèques. Sa culture aurait commencé il y a 2600 ans dans la région de Teotihuacan, au Mexique. La graine de Chia faisait partie des aliments de base de cette civilisation et était utilisée pour soigner les infections et donner de l'énergie aux chasseurs et aux soldats. En Occident, il faudra attendre les années 1990 pour que la graine de Chia emplisse les rayons des magasins. Fruit de la salvia hispanica, la graine de chia est surtout cultivée en Amérique latine et en Australie. Avec un goût assez neutre, elle se marie avec tout : salade, yaourt, jus, gâteaux, plats… La graine de Chia possède de nombreuses propriétés : 35 % de lipides riches en omega 3, 9 acides aminés essentiels, forte teneur en potassium, calcium, magnésium, fer… La graine de Chia est bonne pour la peau, les cheveux, la mémoire et a un effet positif sur le cholestérol.

3. Le curcuma

Le curcuma est une épice cultivée en Inde depuis l'Antiquité. Appelée à l'époque "safran des Indes", elle est importée à partir du 18ème siècle par les puissances coloniales britanniques, hollandes, portugaises et françaises. C'est ce pigment qui donne sa couleur jaune-orangée au curry. Fruit du curcuma longa, la partie comestible est le rhizome de la plante. Le curcuma peut être cuisiné frai ou transformé en poudre, en huile essentielle, en jus, en infusion… Ses vertus médicinales, sont connus depuis des millénaires en Asie, notamment en Inde, dans la médecine ayurvédique. Le curcuma contient de la curcumine, un puissant anti-inflammatoire. Cette substance équilibre le niveau de cholestérol, aide à lutter contre les allergies, stimule la digestion et est bonne pour le teint. Elle est également utilisée dans le traitement de plusieurs pathologies comme l'arthrite, les maladies neurodégénératives et plusieurs types de cancers.