31 nouvelles espèces éteintes et de nombreuses autres menacées

Liste rouge de L’UICN : 31 nouvelles espèces éteintes et plus de 3.000 menacées

L’Union Internationale pour la conservation de la nature a récemment diffusé sa liste rouge comportant le nombre d’espèces éteintes et menacées. Les chiffres sont particulièrement alarmants et l’activité humaine est en cause.

3.324. C’est le nombre d’espèces considérées comme « menacées », selon la liste rouge de l’Union Internationale pour la conservation de la nature. « La liste rouge est l'outil clé que nous utilisons pour surveiller l'état de la biodiversité dans le monde. C'est une sorte de baromètre du vivant », explique Craig Hilton-Taylor, responsable de la liste rouge de l’UICN.

Le dauphin de l’Orénoque en danger

Le dauphin de l'Orénoque est maintenant considéré comme « en danger ». « Nos spécialistes ont collecté des données depuis quelques années maintenant, et ils ont établi que le dauphin de l'Orénoque a connu une réduction de population de plus de 50 % au cours des 30 dernières années », indique Craig Hilton-Taylor.

Ce changement de statut signifie que toutes les espèces de dauphins d’eau douce de la planète sont dorénavant menacées d’extinction. Et la situation empire : des espèces disparaissent à grande vitesse. Sur l’ensemble de la liste rouge, un tiers des 128.918 espèces évaluées sont menacées.

31 espèces officiellement éteintes

Dans la dernière mise à jour de la liste rouge, 31 espèces sont déclarées officiellement éteintes. « Toutes les causes sont liées à l’activité humaine. Ça va de la perte d’habitat due à l’extension de l’agriculture pour nourrir le monde, ou l’urbanisation pour loger les gens, les grandes zones commerciales », rapporte Craig Hilton-Taylor. Le changement climatique est également en cause dans plusieurs parties du monde.

Toutefois, il y a aussi de bonnes nouvelles : le bison d'Europe, par exemple, était presque éteint à l'état sauvage, mais il a pu être réintroduit dans la nature grâce à certains bisons encore présents dans des zoos. Il y a désormais une population d'animaux en liberté et 47 troupeaux, soit plus de 6.000 animaux dans 10 pays d'Europe.