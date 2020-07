5 bonnes nouvelles pour la planète en juillet 2020

Cinq bonnes nouvelles pour la planète

Les saïgas renaissent, les chiens ne seront plus mangés en Inde, une araignée qui ressemble au Joker vient d’être découverte… De quoi rattraper 2020.

Au Kazakhstan, les saïgas viennent de connaître un grand nombre de naissances

Alors que seuls trois nouveau-nés ont été recensés en 2019 sur le plateau d'Oust-Ourt, ce chiffre est passé à 530 cette année. Une excellente nouvelle pour cette antilope menacée d’extinction, dont la population dans cette zone était passée de 265.000 individus dans les années 1980 à 1900 en 2015.

« En tant que plus petite population de saïgas du Kazakhstan, la population d'Oust-Ourt est exposée à un risque accru d'extinction. La découverte de ce grand nombre de naissances est donc très encourageante », se réjouit Bakhtiyar Taikenov, le chef des rangers d'ACBK.

En Inde, l'État du Nagaland vient d'interdire la viande de chien

Selon l'ONG Humane Society International, environ 30.000 chiens destinés à la consommation y sont importés chaque année. À plusieurs reprises, des organisations de défense des animaux avaient diffusé des images de chiens battus à mort pour être consommés. La récente interdiction vise l'importation et le commerce de chiens vivants ainsi que la vente de viande de chien.

« Le gouvernement du Nagaland a fait preuve d'un grand leadership, et nous demandons à d'autres États tels que le Mizoram, le Tripura et l'Arunachal Pradesh de suivre en appliquant également une interdiction du commerce de la viande de chien », a réagi Alokparna Sengupta, la directrice générale de la branche indienne de Humane Society International.

En Australie, la Cité de Sydney se tourne vers l'électricité 100 % renouvelable

Cette zone de près de 250.000 habitants se fournit désormais auprès de centrales solaires et éoliennes pour assurer le fonctionnement des bâtiments municipaux, de l'éclairage public, des terrains de sports… Selon les autorités, chaque année, ceci devrait permettre d'éviter l'émission d'environ 20.000 tonnes de CO² et d'économiser jusqu'à 500.000 dollars australiens.

En Iran, une nouvelle espèce d'araignée vient d'être découverte.

Elle mesure 8 mm de long et passe la majorité de sa vie sous terre. Elle n'avait encore jamais été identifiée scientifiquement. Les chercheurs l’ont nommée Loureedia phoenixi, un clin d'œil à l'acteur Joaquin Phoenix, car ses motifs colorés leur rappelaient le maquillage du Joker.

« Les espèces du genre Loureedia sont incroyablement magnifiques et colorées. J'espère donc que cette nouvelle découverte pourra aider le public à comprendre la beauté et l'importance des araignées », a déclaré Alireza Zamani, chercheur à l'Unité biodiversité de l'Université de Turku.

Aux États-Unis, un projet controversé de pipeline vient d'être abandonné

Ce gazoduc, l’Atlantic Coast Pipeline, aurait dû s’étendre sur près de 1.000 km à travers trois États. Après des années d’opposition de la part d’activistes environnementaux et de litiges juridiques, les entreprises à l’origine du projet ont décidé d’y mettre fin.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les habitants, qui méritent de l'air pur, de l'eau salubre et une protection contre le changement climatique. Ce gazoduc coûteux et inutile aurait menacé les cours d’eau et les collectivités sur ses 960 km de longueur », estime Gillian Giannetti, avocat pour le Natural Resources Defense Council.