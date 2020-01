5 bonnes nouvelles pour la planète en juin 2019

En Europe, une opération menée sur l’ensemble du continent a permis de secourir 4419 reptiles du commerce illégal. Au total : 2703 tortues 1059 serpents 512 lézards et 20 crocodiles et alligators ont été sauvés du braconnage. L’opération Blizzard, a réuni 22 pays et a abouti sur 12 arrestations.